Баскетбольный клуб "Парма-Париматч" покинул последний иностранный игрок

Баскетбольный клуб "Парма-Париматч" покинул последний иностранный игрок – белорусский спортсмен Артем Параховский. Об этом сообщает РБК Пермь со ссылкой на свои источники.

Уход спортсмена объясняют "семейными обстоятельствами". В настоящий момент в команде осталось восемь российских игроков, больше половины – это пермские воспитанники.

В клубе пока не комментируют информацию об уходе игроков.

Как сообщало Накануне.RU, ранее клуб покинул главный тренер баскетбольной клуба "Парма" Казис Максвитис. Уход он объяснил "сложившимися обстоятельствами".