04 Марта 2022
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Общество Свердловская область
Надпись &quot;вход в университет без масок запрещен&quot; (2021) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области нет ни одного очага заболеваемости ковидом

На сегодняшний день в Свердловской области нет ни одного очага заболеваемости коронавирусом. Об этом рассказал глава областного управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.
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Напомним, в январе этого года вспышки ковида произошли в Серовской городской больнице, в Уральском институте МЧС в Екатеринбурге и в Свердловском онкологическом диспансере. Кроме этого, область уже несколько дней занимает первое место в стране по суточному приросту заболеваемости коронавирусом.

Как рассказал Козловских на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, сейчас как таковых очагов заболеваемости на Среднем Урале нет.

"Есть случаи заноса, и дальше ситуация в коллективах не развивается. Это говорит о том, что в большинстве организаций уже налажена система санитарно-противоэпидемических мер. Это позволяет прервать цепочки распространения, и это достаточно хорошая тенденция. Сейчас у нас очагов распространения в области нет", - отметил глава Роспотребнадзора.

Как сообщало Накануне.RU, в Свердловской области нашли все известные разновидности "омикрона", которые существуют на сегодняшний день.

Теги: ковид, очаги, заболеваемость, Свердловская область



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