В Свердловской области нет ни одного очага заболеваемости ковидом

На сегодняшний день в Свердловской области нет ни одного очага заболеваемости коронавирусом. Об этом рассказал глава областного управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.

Напомним, в январе этого года вспышки ковида произошли в Серовской городской больнице, в Уральском институте МЧС в Екатеринбурге и в Свердловском онкологическом диспансере. Кроме этого, область уже несколько дней занимает первое место в стране по суточному приросту заболеваемости коронавирусом.

Как рассказал Козловских на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, сейчас как таковых очагов заболеваемости на Среднем Урале нет.

"Есть случаи заноса, и дальше ситуация в коллективах не развивается. Это говорит о том, что в большинстве организаций уже налажена система санитарно-противоэпидемических мер. Это позволяет прервать цепочки распространения, и это достаточно хорошая тенденция. Сейчас у нас очагов распространения в области нет", - отметил глава Роспотребнадзора.

Как сообщало Накануне.RU, в Свердловской области нашли все известные разновидности "омикрона", которые существуют на сегодняшний день.