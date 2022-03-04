В частную гимназию в Екатеринбурге поступило сообщение о минировании

Очередное сообщение о лжеминировании сегодня утром получила частная "Гимназия №212 Екатеринбург-Париж".

Как сообщили Накануне.RU в приемной образовательного учреждения, гимназисты были эвакуированы после получения тревожного письма на почту руководства. Несмотря на то, что проверка ничего не обнаружила, по просьбе родителей, детей отправили по домам.

Таким образом сегодня в гимназии были отменены занятия, однако уже завтра учреждение будет работать в прежнем режиме.

Напомним, что 1 марта детские сады Екатеринбурга также получили сообщения о минировании. Последний громкий случай до этого был 12 января, когда утро для учеников и студентов началось с эвакуации школ и колледжей из-за угрозы взрыва. Всего было эвакуировано несколько вузов и техникумов, а также 151 школа. Сообщения о якобы заложенных в учреждениях бомбах начали приходить еще за неделю до крупного инцидента, однако ни в одном случае взрывных устройств найдено не было. В дальнейшем после отдельных сообщений о минировании в школах перестали выгонять детей на мороз ради проверок.

Ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Позднее в ФСБ заявили, что сигналы о минировании школ Екатеринбурга поступали из-за рубежа. В скором времени лжеминер был найден. Им оказался 14-летний подросток - ученик 9 класса одной из гимназий Ленинского района. Позднее в управлении ФСБ России по Свердловской области заявили, что у подростка был "куратор" из-за рубежа.