Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам "Медузы" и "Радио Свобода"

В России ограничен доступ к базирующемуся в Латвии изданию "Медуза" (признано СМИ-иноагентом), а также русскоязычному сайту "Радио Свобода" (признано СМИ-иноагентом). Как следует из данных на сайте Роскомнадзора, это сделано на основании решения Генпрокуратуры РФ от 24 февраля 2022 года (день начала военной операции России на Украине).

СМИ-иноагенты внесли в реестр интернет-ресурсов, "содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях".

Также пользователи заявляют о проблемах с доступом к сайтам русской службы "Би-би-си" и немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, вещание которой прекращено в России.

1 марта Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам "Эха Москвы" и телеканала "Дождь" (внесен в список СМИ-иноагентов) из-за материалов с призывами к экстремистской деятельности – они "публикуют ложные сведения о действиях российских военных в рамках специальной операции по защите ДНР и ЛНР".

После этого мобильные версии радиостанции и телеканала начали блокироваться рядом операторов.

2 марта главред ТК "Дождь" Тихон Дзядко сообщил, что с частью редакции покидает Россию. Вещание эфира в сети интернет также пока не планируется.

3 марта большинством голосов совета директоров "Эха Москвы" было принято решение о ликвидации радиоканала и сайта "Эхо Москвы".