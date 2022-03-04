В Челябинской области женщину приговорили к условному сроку за убийство новорожденного ребенка

Жительница Катав-Ивановска приговорена к 1,5 годам лишения свободы условно за убийство новорожденного ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Весной прошлого года женщина родила ребенка в частном доме, после этого она завернула его с головой в простыни, исключив таким образом доступ кислорода к органам дыхания, положила его в картонную коробку и отнесла в неотапливаемые сени своего дома, где оставила на три дня.

В результате ребенок умер. Тогда женщина похоронила его на территории городского кладбища.

При вынесении приговора суд учел раскаяние женщины, тяжелую жизненную ситуацию и наличие троих малолетних детей.