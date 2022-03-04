S&P: Международные санкции сократили доступные валютные резервы России наполовину

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) оценило влияние санкций на доступные Центральному банку России валютные резервы. По мнению аналитиков, они сократились наполовину.

"По нашим оценкам, международные санкции сократили доступные валютные резервы России наполовину, включая валютные депозиты и ценные бумаги, размещенные в США, ЕС и Японии", - сообщили в S&P.

Также агентство понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте с "ВВВ-" до "CCC-". Эксперты называют такой рейтинг преддефолтным.

"Помещение рейтингов на пересмотр с негативным прогнозом означает, что мы можем вновь ухудшить их в течение следующих нескольких недель. Мы рассчитываем завершить пересмотр, как только появится больше ясности относительно технической возможности и/или желания правительства России платить по долгу своевременно и в полном объеме", - говорится в сообщении агентства.

В S&P считают, что потеря значительной доли резервов "подрывает то, что до недавнего времени было основой кредитоспособности России - ее чистую валютную позицию".