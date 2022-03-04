Верифицированные потери ВСУ в ДНР и ЛНР превысили 800 человек

Потери ВСУ в ДНР со дня начала военной спецоперации превысили 500 человек. Об этом заявил замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он сообщил потери 53-й, 54-й отдельных механизированноых бригад и 36-й отдельной бригады морской пехоты. Погибших - 271 человек, раненых - 278.

Также добровольно сложили оружие и сдались 76 военнослужащих. Неоднократно отмечалось, что этому препятствуют нацистские батальоны, которые выступают как заградотряды. Именно из-за них освобождение городов продвигается с большим трудом. Басурин добавил, что они размещают огневые позиции на крышах жилых домов, а военную технику - в жилых районах оккупированных городов ДНР. При этом не дают мирным жителям эвакуироваться, используя их в качестве живого щита.

В ЛНР верифицированные потери ВСУ превысили 300 человек убитыми и ранеными, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.