04 Марта 2022
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
Военнослужащих ВСУ, попавших в плен к силам ДНР, провели по Аллее ангелов в Донецке (01.03.22) (2022) | Фото: t.me/RVvoenkor / telegram-канал &quot;Операция Z: Военкоры Русской Весны&quot;

Верифицированные потери ВСУ в ДНР и ЛНР превысили 800 человек

Потери ВСУ в ДНР со дня начала военной спецоперации превысили 500 человек. Об этом заявил замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он сообщил потери 53-й, 54-й отдельных механизированноых бригад и 36-й отдельной бригады морской пехоты. Погибших - 271 человек, раненых - 278.

Также добровольно сложили оружие и сдались 76 военнослужащих. Неоднократно отмечалось, что этому препятствуют нацистские батальоны, которые выступают как заградотряды. Именно из-за них освобождение городов продвигается с большим трудом. Басурин добавил, что они размещают огневые позиции на крышах жилых домов, а военную технику - в жилых районах оккупированных городов ДНР. При этом не дают мирным жителям эвакуироваться, используя их в качестве живого щита.

В ЛНР верифицированные потери ВСУ превысили 300 человек убитыми и ранеными, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Теги: ДНР, ЛНР, ВСУ, потери



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