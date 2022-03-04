Разошлись под утро. IKEA перед закрытием в Екатеринбурге проработала до последнего клиента

После объявления IKEA о временном прекращении работы в России и Белоруссии, жители Екатеринбурга разделились на два лагеря: одни после работы сразу рванули в шведский магазин, другие предпочли осуждать первых, сидя дома. Несмотря на множество недовольных свердловчан, все же IKEA смогла собрать у своих касс рекордную для города очередь и, вероятно, рекордную выручку. Магазину пришлось работать даже после закрытия ТЦ.

Напомним, что вчера за час до закрытия торгового центра по громкоговорителю было объявлено, что IKEA будет работать до последнего покупателя. Одним из таких стал читатель Накануне.RU, который покинул стены центра далеко за полночь.

"Очередь на вход была 40 минут, а на кассу через весь магазин. Мы уехали в 01.20, но там еще часа на полтора было народу", - рассказала девушка.

С полок сметали все - от мебели до канцелярии, многие застали уже пустые прилавки. Люди приезжали с детьми, для них была специально открыта отдельная касса, однако и этой очереди, казалось, не было конца.

До какого времени работала IKEA в эту, вероятно жуткую для сотрудников сети, ночь узнать в ТЦ не удалось. Но если магазин, как и было объявлено, работал "до последнего клиента", то возможно, что работа продолжалась до раннего утра.

Очереди к кассам тянулись через все отделы, по времени растягиваясь на 4-5 часов. Сотрудники IKEA время от времени раздавали людям в очереди воду. Покупатели нагружали по несколько сумок и тележек, возможно, надеясь в будущем перепродать свои покупки. Многие покупали мебель "с выставки" - уже собранные шкафы, кровати и прочее.

В свою очередь "диванные критики" осудили наплыв людей, заявив, что и без IKEA в Екатеринбурге найдутся десятки магазинов с более качественной мебелью и хозтоварами. Некоторые высказались в сторону поднятия российских производителей "с колен", хотя и допустили увеличение стоимости товаров на фоне ажиотажа. Другие обвинили шведскую сеть в "игре на чувствах", припомнив негативно воспринятый маркетинговый ход ювелирной сети SUNLIGHT, чьи магазины сообщали о "скидках" и "ликвидации коллекции" из-за "закрытия".

"Отличная возможность зайти на их место российским производителям и работать по той же схеме. Все будет дешевле и лучше качеством"

"Тут ситуация скорее в том, что рубль сейчас ничерта не стоит и нужно радоваться что за него еще можно что-то купить, а не только попу им вытереть и выкинуть, так что более менее грамотные люди сметут все с полок пока цена не взлетела и потом перепродадут тем, кто тут сидит в комментах в основном, когда они начнут ныть "а где?" втридорога"

"А потом откроется на следующий день, как "Яблоко" в некоторых городах и будет работать, как ни в чем не бывало"

"Прикол. По-любому жены мужиков на уши поставили, "поехали покупать, пока есть". Значит это говорит о том, что людям есть где жить, значит, нужно купить мебели по максимуму. Значит все нормально у нас в России"

"Маркетинговый ход санлайта или какой там ювелирный постоянно закрывается?"

Есть и те, кто припомнил и COVID-статистику.

"Тем временем, Свердловская область занимает первое место по России в плане суточного прироста по ковиду. Или ковид пошел на уступки и решил дать всем закупиться в икее перед ее закрытием, а потом ударить с новой силой?"

Действительно, 1 марта Свердловская область стала абсолютным лидером в России по суточному приросту заболевших коронавирусом. Позднее, администрации Екатеринбурга заявили об отмене традиционной ярмарки выходного дня на Площади 1905 года из-за роста заболеваемости. По этой же причине отменили и цветочный базар, запланированный на 5, 6, 7 и 8 марта. При этом сегодня глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских заявил, что на Среднем Урале не будут вводить дополнительные ограничения, несмотря на беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом.

Напомним, что еще вчера вечером екатеринбургский филиал IKEA ничего не знал о закрытии сети: сотрудников не уведомляли о дальнейшем режиме работы. При этом, в кредитном отделе Накануне.RU заявили, что уже взявшим товар в кредит или рассрочку переживать не стоит - все так же будет работать по онлайн-системе.