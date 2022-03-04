04 Марта 2022
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Общество Свердловская область
Омикрон-штамм коронавируса. (2021) | Фото: HKU Med / Университет Гонконга

В Свердловской области нашли все известные разновидности "омикрона"

В Свердловской области выявлены все известные разновидности штамма коронавируса "омикрон". Об этом сообщил руководитель областного управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.
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Ранее мировые ученые выявили как минимум три варианта рекомбинации разновидностей COVID-19 "омикрон" и "дельта" – так называемого "дельтакрона". Как рассказал Козловских на сегодняшней пресс-конференции, на территории Свердловской области были обнаружены все варианты штамма "омикрон", которые существуют на сегодняшний день.

"Окончательные результаты делают лаборатории Новосибирска и Тюмени, куда мы, предварительно выявив, их отправляем. У нас были выявлены все варианты. Собственно, как и по всей России", - рассказал Дмитрий Козловских, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Ранее глава Роспотребнадзора заявлял, что на Среднем Урале полностью готовы к выявлению новых разновидностей штамма "омикрон".

Как сообщало Накануне.RU, в Свердловской области не будут вводить дополнительные ограничения, несмотря на беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом.

Теги: омикрон, Козловских, Свердловская область



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