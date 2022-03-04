СМИ: Финансовые власти не просчитывали эффект заморозки золотовалютных резервов

Аналитики ЦБ и российских госбанков оценивали около месяца назад все возможные риски и последствия от жесткого варианта санкций. Но вариант с началом военной спецоперации РФ на Украине не рассматривался: максимально жестким сценарием действий российских властей считалось признание ЛНР и ДНР. Но даже в этом случае не просчитывалась возможная заморозка золотовалютных резервов, к этому даже не готовились, пишет Frank Media со ссылкой на четыре источника, знакомых с содержанием материалов, подготовленных банками для руководства страны.

Сразу три источника заверили, что финансистам важно было показать властям экономические последствия от дальнейшей эскалации конфликта с Украиной.

"Признание Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик тогда рассматривалось как самый жесткий сценарий. Даже участники с самой буйной фантазией не могли представить, к каким последствиям это приведет", — знает источник, ознакомившийся с материалами той встречи.

По данным издания, финансисты просчитали такой ущерб от санкций за признание ЛНР и ДНР: падение ВВП от 10% и больше, рост безработицы с 4% до 12% и снижение доходов населения, докапитализация банков на 5-6 трлн руб., рост ключевой ставки до 20-30%, рост курсов валют до 150-200 руб, задержка развития страны из-за технологического эмбарго.

Оценки аналитиков также указывают на то, что они не рассматривали вариант с санкциями против ЦБ, которые в итоге были введены (и, по некоторым данным, заморозили до половины валютных резервов регулятора). По данным S&P, международные санкции сократили доступные валютные резервы России наполовину. По некоторым оценкам, речь идет о сумме 300-400 млрд долларов.