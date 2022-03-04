Америка исключила из санкций активы Алишера Усманова

США вывели из-под санкций активы российского миллиардера Алишера Усманова. Речь идёт, в частности, о компаниях, где его доля превышает 50%, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Об этом говорится в документе, опубликованном американским департаментом казначейства.

Напомним, ранее стало известно, что Вашингтон закрыл въезд на территорию страны для более чем 50 крупных бизнесменов из России. По словам главы США Джо Байдена, это мера касается также их родственников и ближайшего окружения. По словам президента, речь идет о "десятках имен, включая одного из богатейших российских миллиардеров". По его словам, американские власти продолжат вводить жесткие ограничения экономического плана против президента России Владимира Путина и тех, кто его окружает.

До этого Министерство финансов США ввело ограничительные меры против официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, бизнесменов Алишера Усманова, Николая Токарева, Аркадия и Бориса Ротенбергов, Евгения Пригожина. Также санкции введены в отношении председателя ВЭБ Игоря Шувалова и генеральный директора Госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. Кроме того, Британия ввела санкции против Усманова и Шувалова. Ранее они подпали под санкции Евросоюза за связь с российскими властями.

У Усманова, который попал под санкции ЕС, немецкие власти конфисковали яхту стоимостью около $600 млн.