Америка исключила из санкций активы Алишера Усманова

04 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про Счастье и "мариупольский котел"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России За рубежом
Алишер Усманов (2016) | Фото: elitetrader.ru

Америка исключила из санкций активы Алишера Усманова

США вывели из-под санкций активы российского миллиардера Алишера Усманова. Речь идёт, в частности, о компаниях, где его доля превышает 50%, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Об этом говорится в документе, опубликованном американским департаментом казначейства.

Напомним, ранее стало известно, что Вашингтон закрыл въезд на территорию страны для более чем 50 крупных бизнесменов из России. По словам главы США Джо Байдена, это мера касается также их родственников и ближайшего окружения. По словам президента, речь идет о "десятках имен, включая одного из богатейших российских миллиардеров". По его словам, американские власти продолжат вводить жесткие ограничения экономического плана против президента России Владимира Путина и тех, кто его окружает.

До этого Министерство финансов США ввело ограничительные меры против официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, бизнесменов Алишера Усманова, Николая Токарева, Аркадия и Бориса Ротенбергов, Евгения Пригожина. Также санкции введены в отношении председателя ВЭБ Игоря Шувалова и генеральный директора Госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. Кроме того, Британия ввела санкции против Усманова и Шувалова. Ранее они подпали под санкции Евросоюза за связь с российскими властями.

У Усманова, который попал под санкции ЕС, немецкие власти конфисковали яхту стоимостью около $600 млн.

Теги: Алишер Усманов, санкции



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети