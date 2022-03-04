04 Марта 2022
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Политика В России
Татьяна Москалькова, Наталья Комарова (2019) | Фото: admhmao.ru

Приостановка членства РФ в СЕ не приведет к возвращению смертной казни, - Москалькова

Приостановка членства РФ в Совете Европы не приведет к возвращению в стране смертной казни, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Пожизненное заключение, по ее мнению, является адекватной мерой наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления, передает РИА Новости.

Москалькова отметила, что за более 20 лет в России выросло поколение, которое иначе относится к данной теме.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о введении санкций против членов Совбеза. По его словам, это "неплохой повод хлопнуть дверью". Медведев предположил, что в России могут вернуть смертную казнь.

Сенатор, глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в связи с этим напомнил, что мораторий на смертную казнь в России носит бессрочный характер, он не связан с пребыванием страны в Совете Европы.

Теги: смертная казнь, москалькова, совет европы



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