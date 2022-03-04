На Среднем Урале не будет новых ковидных ограничений, несмотря на высокую заболеваемость

На Среднем Урале не будут вводить дополнительные ограничения, несмотря на беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских.

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Напомним, что регион уже несколько дней остается на лидирующих позициях в России по суточному росту заболеваемости ковидом. До 7 марта в области ограничено проведение публичных мероприятий в связи с ухудшением эпидситуации.

Как рассказал Козловских на сегодняшней пресс-конференции, оценивая уровень заболеваемости, в Роспотребнадзоре не отталкиваются только от абсолютных показателей.

"Всегда оценивается относительный показатель – то есть отношение заболевших ко всему населению Свердловской области. У нас достаточно крупный регион, и по относительному показателю мы далеко не в лидерах", - сообщил Дмитрий Козловских, отвечая на вопрос Накануне.RU.

По его словам, на Среднем Урале увеличили нормативы тестирования на ковид, что также способствовало большому количеству выявления заболевших.

"Последние дни мы отмечаем тенденции некоторого снижения показателей заболеваемости. Поэтому с учетом тех тенденций, которые мы видим, новые коронавирусные ограничения пока вводиться не будут. Вопрос еще будет обсуждаться оперштабом, но пока с нашей стороны каких-то предложений по ужесточению ситуации нет", - заключил глава областного Роспотребнадзора.

Напомним, накануне в администрации Екатеринбурга заявили об отмене традиционной ярмарки выходного дня на Площади 1905 года. Причиной стала высокая заболеваемость ковидом. Также не состоится цветочный базар на пересечении Театрального и Банковского переулков, запланированный на ближайшие дни.