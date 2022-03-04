ЦБ снизил комиссию на покупку валюты на бирже для физлиц

Центральный банк России снизил с 30% до 12% комиссию, которую физлица должны теперь платить при покупке валюты (доллары, евро, фунты) на бирже. В сообщении пресс-службы регулятора говорится, что целью снижения комиссии является "выравнивание конкурентных условий на рынке и поддержание финансовой стабильности".

О введении комиссии было объявлено накануне. В ЦБ полагают, что такой взнос "выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами".

При этом вводится комиссия на покупку валюты для юрлиц – 12% от суммы операции.

Также Мосбиржа 4 марта вновь не будет проводить торги в секции фондового рынка, Санкт-Петербургская биржа планирует начать биржевые торги иностранными ценными бумагами сегодня не ранее 17 часов (мск).