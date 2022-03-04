04 Марта 2022
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Экономика В России
коллаж, рубли, доллары, вывод средств, отмывание средств, легализация доходов (2017) | Фото: Накануне.RU

ЦБ снизил комиссию на покупку валюты на бирже для физлиц

Центральный банк России снизил с 30% до 12% комиссию, которую физлица должны теперь платить при покупке валюты (доллары, евро, фунты) на бирже. В сообщении пресс-службы регулятора говорится, что целью снижения комиссии является "выравнивание конкурентных условий на рынке и поддержание финансовой стабильности".

О введении комиссии было объявлено накануне. В ЦБ полагают, что такой взнос "выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами".

При этом вводится комиссия на покупку валюты для юрлиц – 12% от суммы операции.

Также Мосбиржа 4 марта вновь не будет проводить торги в секции фондового рынка, Санкт-Петербургская биржа планирует начать биржевые торги иностранными ценными бумагами сегодня не ранее 17 часов (мск).

Теги: центральный банк, комиссия, биржа, валюта



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