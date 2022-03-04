04 Марта 2022
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Политика За рубежом
Олаф Шольц (2022) | Фото: Christoph Soeder / Pool via REUTERS

Шольц сообщил о начале закупки Германией газа в обход России

Германия уже начала закупки газа в обход России, но получает и российские поставки энергоносителей, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В интервью телеканалу ZDF он подчеркнул, что ФРГ еще получает российское голубое топливо, нефть и уголь.

По словам Шольца, "мы не наивны", Берлин заранее готовился к последствиям антироссийских санкций, введенных из-за военной операции РФ на Украине.

"Мы подготовились к тому, чтобы мы покупали бы газ еще где-нибудь", - приводит его слова Regnum.

Шольц также подчеркнул, что решение об остановке газопровода "Северный поток - 2" было принято своевременно.

Напомним, ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал решение немецкого канцлера отказаться от сертификации газопровода "Северный поток-2" в качестве санкции на признание Россией независимости Донбасса.

По мнению Медведева, уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа.

Теги: шольц, германия, газ, россия



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