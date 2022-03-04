04 Марта 2022
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Происшествия Челябинская область
(2005) | Фото: Накануне.ru

Главу города на Южном Урале предупредили об уголовной ответственности из-за ограничения теплоснабжения

Прокуратура предупредила главу Бакала Андрея Зарочинцева и представители компаний "Теплосервис" и "Нефтехимавтоматика-С" об уголовной ответственности за нарушение прав и законных интересов граждан при ограничении теплоснабжения жилых домов и социальных объектов города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, указанные лица, а также и.о. главы Саткинского муниципального района Павел Баранов предостережены о недопустимости пониженной подачи теплоносителя в жилые дома и социальные объекты с учетом прогнозируемого понижения температуры наружного воздуха и возможном привлечении к административной ответственность в случае неисполнения требований прокурора.

Также им может грозить уголовная ответственность. В отношении главы Бакала за халатность в случае непринятия мер к организации теплоснабжения поселения, а руководителям компаний – за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, в случае, если введенный режим ограничения потребления тепловой энергии повлечет причинением вреда жизни и здоровью людей.

"Нефтехимавтоматика-С" с 1 марта ограничил подачу тепла в Бакале из-за долгов "Теплосервис".

Теги: Бакал, отопление, прокуратура,



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