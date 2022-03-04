04 Марта 2022
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Политика За рубежом
виктория нуланд, официальный представитель ГосДепа США (2014) | Фото:www.gazetaexpress.com

Нуланд: Санкции против России отменят в случае завершения военной операции на Украине

Санкции Запада в отношении России будут отменены в случае прекращения специальной операции на Украине, заявила замглавы Госдепа США по политическим делам Виктория Нуланд.

По ее словам, Москва должна "закончить войну", "отстроить Украину", а также признать суверенитет и территориальную целостность этой страны, передает ТАСС.

По мнению американского политика, российская сторона фактически отрицает "само право Украины на существование".

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия обвиняет Запад в "проявлении политического эгоизма, который стал причиной кризиса", но при этом готова продолжит диалог по гарантиям безопасности и стратегической стабильности.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков добавил, что МИД РФ работает в кризисном режиме, вовлечен в работу над минимизацией ущерба от санкций. Россия поддерживает каналы коммуникации с США и другими западными странами.

Теги: нуланд, санкции, украина



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