Нуланд: Санкции против России отменят в случае завершения военной операции на Украине

Санкции Запада в отношении России будут отменены в случае прекращения специальной операции на Украине, заявила замглавы Госдепа США по политическим делам Виктория Нуланд.

По ее словам, Москва должна "закончить войну", "отстроить Украину", а также признать суверенитет и территориальную целостность этой страны, передает ТАСС.

По мнению американского политика, российская сторона фактически отрицает "само право Украины на существование".

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия обвиняет Запад в "проявлении политического эгоизма, который стал причиной кризиса", но при этом готова продолжит диалог по гарантиям безопасности и стратегической стабильности.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков добавил, что МИД РФ работает в кризисном режиме, вовлечен в работу над минимизацией ущерба от санкций. Россия поддерживает каналы коммуникации с США и другими западными странами.