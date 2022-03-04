Глава минспорта Прикамья: Базовые принципы олимпизма, паралимпизма нарушаются

Министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова на своей странице в Instagram прокомментировала отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпийских играх в Пекине, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава ведомства отметила, что западное сообщество нарушает свои же ценности и подчеркнула, что спорт должен быть вне политики.

"Базовые принципы олимпизма, паралимпизма нарушаются! Это говорит о том, что все те ценности, которые декларируются западной частью мирового сообщества — только декларация! Невозможно читать унизительные отзывы о российских спортсменах, об отмене спортивных событий, отказах в участии паралимпийцам! Запад может проводить международные соревнования и выявлять лучших! Но! Эти лучшие спортсмены никогда не будут носить звания лучших, так как они не соревновались с лучшими российскими спортсменами, среди которых есть и наши пермяки. Во всей этой ситуации считаю, что спорт должен оставаться серьезной консолидирующей силой как внутри отдельной страны, так и мирового сообщества в целом!" - говорится в сообщении.

Напомним, 3 марта, за сутки до открытия Игр в Пекине, Международный паралимпийский комитет (МПК) решение отстранить от участия сборные России и Белоруссии. В заявлении комитета говорится, что решение было принято "из-за того, что некоторые сборные заявили о нежелании участвовать в Играх, если на них будут присутствовать российская и белорусская команды, а также с ростом напряженности в олимпийских деревнях".

Паралимпийские игры должны пройти с 4 по 12 марта 2022 года. В основной состав сборной входили три спортсмена из Прикамья, воспитанника спортивно-адаптивной школы паралимпийского резерва Пермского края.