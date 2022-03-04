04 Марта 2022
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Экономика Сибирский ФО В России
Сергей Глазьев, Олег Дерипаска (2017) | Фото: Накануне.RU

Дерипаска заявил о необходимости "смены системы управления" в стране

Бизнесмен Олег Дерипаска предложил переориентировать внешние отношения с Азией путем переноса столицы на восток страны и развития инфраструктуры в Восточной Сибири.

"Я уверен и до этого был, что интересы России в будущем лежат в Азии. У нас здесь рядом экономика - $18 трлн в этом году только в Китае. Если вы прибросите все остальные цифры - это гораздо больше Европы, с другим динамизмом. Вот эта наша упертость на Запад - ну не хотят они нас, надо забыть уже", - приводит "Интерфакс" выступление олигарха на Красноярском экономическом форуме.

При этом, по его мнению, стране необходима "смена системы управления", поскольку теперь "все интересы в Азии", и в этой связи столицу целесообразно перенести в Новосибирск или Красноярск.

"Не готовы сделать этот шаг - давайте часть управления сюда передадим. Будут создаваться новые банки, новые финансовые институты. Какой смысл летать в Москву за простыми вещами?" - отметил он.

Также Дерипаска обратил внимание на удручающее состояние инфраструктуры в Восточной Сибири, которой, по существу, нет дальше Братска.

Теги: Дерипаска, столица, Сибирь



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