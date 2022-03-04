В Прикамье минздрав обязали обеспечить детей-инвалидов необходимыми лекарствами

В Пермском крае дети-инвалиды, страдающие заболеванием муковисцидоз, не получали жизненно необходимые препараты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

В минздраве Прикамья отказ от предоставления лекарств объяснили, что они не входили в перечень жизненно необходимых препаратов, предназначенных для лиц, страдающих указанным заболеванием.

"Действуя в защиту прав детей на охрану здоровья, прокурором в суд направлены исковые заявления о понуждении Министерства здравоохранения края обеспечить данным лекарством несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Суд требования ведомства удовлетворил. Фактическое исполнение решения находится на контроле прокуратуры.