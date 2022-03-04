На Украине затоплен флагман ВМС "Гетман Сагайдачный"

Флагман ВМФ Украины фрегат "Гетман Сагайдачный" подтоплен в порту города Николаева. Об этом сообщил украинский Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Уточняется, что подтопление судна было запланировано, пишет Regnum. В день начала российской спецоперации на Украине (24 февраля) фрегат находился на ремонте, все вооружение с него было снято.

Центр утверждает, что в будущем украинские власти "быстро поднимут и восстановят" корабль.

Напомним, в первый день военной операции РФ на Украине поступала информация, что за несколько часов все военно-морские силы ВСУ уничтожены или приведены в негодность. В Минобороны РФ заявляли, что инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя.