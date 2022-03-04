Южную Корею окончательно исключили из санкций США против России

04 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про Счастье и "мариупольский котел"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России За рубежом
Южная Корея, флаг (2017) | Фото:http://www.power-technology.com/

Южную Корею окончательно исключили из санкций США против России

Южная Корея добилась исключения из санкций США против России взамен на собственный экспортный контроль такого же уровня, сообщает РИА Новости.

Министр торговли Южной Кореи Ё Хан Гу провёл ряд консультаций с американскими чиновниками. В Вашингтоне оценили усилия Южной Кореи в плане санкций против России и пришли к выводу, что они хорошо согласуются соответствующими действиями международного сообщества, поэтому страна может получить исключение из FDPR.

"Американская сторона подтвердила, что в течение нескольких дней включит Южную Корею в список стран, исключенных из правила FDPR. Южнокорейское правительство одновременно примет дополнительные меры экспортного контроля (против России) на уровне, совпадающем с США и международным сообществом", - цитирует издание министерство торговли, промышленности и энергетики страны.

Ранее сообщалось, что Южная Корея продолжит поставлять в Россию автомобили, смартфоны, стиральные машины и другую бытовую технику, несмотря на санкции США. В Министерстве торговли, промышленности и энергетики Республики сообщили, что американские санкции не распространяются на эти товары южнокорейского производства.

Теги: FDPR, Южная Корея, санкции, США



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети