Южную Корею окончательно исключили из санкций США против России

Южная Корея добилась исключения из санкций США против России взамен на собственный экспортный контроль такого же уровня, сообщает РИА Новости.

Министр торговли Южной Кореи Ё Хан Гу провёл ряд консультаций с американскими чиновниками. В Вашингтоне оценили усилия Южной Кореи в плане санкций против России и пришли к выводу, что они хорошо согласуются соответствующими действиями международного сообщества, поэтому страна может получить исключение из FDPR.

"Американская сторона подтвердила, что в течение нескольких дней включит Южную Корею в список стран, исключенных из правила FDPR. Южнокорейское правительство одновременно примет дополнительные меры экспортного контроля (против России) на уровне, совпадающем с США и международным сообществом", - цитирует издание министерство торговли, промышленности и энергетики страны.

Ранее сообщалось, что Южная Корея продолжит поставлять в Россию автомобили, смартфоны, стиральные машины и другую бытовую технику, несмотря на санкции США. В Министерстве торговли, промышленности и энергетики Республики сообщили, что американские санкции не распространяются на эти товары южнокорейского производства.