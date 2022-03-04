Пожар на Запорожской АЭС потушен

Пожар на территории Запорожской АЭС на востоке Украины потушен. Жертв и пострадавших нет, угрозы энергоблокам нет, распространения радиации не зафиксировано, сообщил представитель пресс-службы станции Андрей Туз.

По данным ГСЧС Украины, пожар произошел в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в городе Энергодар.

Пожар начался в учебном корпусе ночью. Огонь охватил третий, четвертый и пятый этажи здания. К тушению огня привлекли 44 человека и 11 ед. техники ГСЧС.

Также украинские власти уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что основное оборудование атомной станции не было повреждено, изменений в уровне радиации не зафиксировано.