04 Марта 2022
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Происшествия Украина
Пожар в районе Запорожской АЭС на Украине (04.03.22) (2022) | Фото: t.me/Novoeizdanie / telegram-канал &quot;Новое Издание&quot;

Пожар на Запорожской АЭС потушен

Пожар на территории Запорожской АЭС на востоке Украины потушен. Жертв и пострадавших нет, угрозы энергоблокам нет, распространения радиации не зафиксировано, сообщил представитель пресс-службы станции Андрей Туз.

По данным ГСЧС Украины, пожар произошел в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в городе Энергодар.

Пожар начался в учебном корпусе ночью. Огонь охватил третий, четвертый и пятый этажи здания. К тушению огня привлекли 44 человека и 11 ед. техники ГСЧС.

Также украинские власти уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что основное оборудование атомной станции не было повреждено, изменений в уровне радиации не зафиксировано.

Теги: запорожская аэс, пожар, украина



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