Кадыров попросил Путина дать приказ о взятии Харькова и Киева

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил у президента РФ Владимира Путина дать приказ бойцам о взятии Харькова, Киева и других украинских населенных пунктов.

"Я вас очень прошу, чтобы вы закрыли на все глаза и дали закончить за день-два то, что творится там", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он добавил, что переговоры - это хорошо, однако из-за военных действий умирают "наши братья, наши близкие и друзья" и на это не обращают внимания.

3 марта Кадыров объявил по полмиллиона долларов за голову "командиров украинских националистов: бандеровцев, "Азова", дудаевского батальона шайтанов». Ранее глава Чечни опроверг информацию о многочисленных жертвах среди чеченского контингента на Украине.

25 февраля в сети появилось видео с сотнями силовиков, собранных на площади у мечети в центре Грозного перед отправкой на Украину. Выступая перед ними, Кадыров потребовал от президента Украина Владимира Зеленского извиниться перед его российским коллегой Владимиром Путиным.