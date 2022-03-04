МАГАТЭ заявило об отсутствии угрозы основному оборудованию Запорожской АЭС

Пожар в районе Запорожской АЭС не затронул основное оборудование станции, сообщает МАГАТЭ. Радиационный фон в норме.

"Украина сообщила МАГАТЭ, что пожар в районе Запорожской АЭС не затронул "основное" оборудование, персонал станции принимает меры по смягчению последствий", — говорится в заявлении международного агентства.

Ранее сообщалось, что на территории Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар на Украине вспыхнул пожар. Он затронул учебный корпус.