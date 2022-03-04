04 Марта 2022
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Происшествия Украина
Пожар в районе Запорожской АЭС на Украине (04.03.22) (2022) | Фото: t.me/Novoeizdanie / telegram-канал &quot;Новое Издание&quot;

МАГАТЭ заявило об отсутствии угрозы основному оборудованию Запорожской АЭС

Пожар в районе Запорожской АЭС не затронул основное оборудование станции, сообщает МАГАТЭ. Радиационный фон в норме.

"Украина сообщила МАГАТЭ, что пожар в районе Запорожской АЭС не затронул "основное" оборудование, персонал станции принимает меры по смягчению последствий", — говорится в заявлении международного агентства.

Ранее сообщалось, что на территории Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар на Украине вспыхнул пожар. Он затронул учебный корпус.

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