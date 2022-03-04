Байден закрыл въезд в США более 50 российским олигархам

Вашингтон закрыл въезд на территорию страны для более чем 50 крупных бизнесменов из России.

Как сообщил глава государства Джо Байден, это мера касается также их родственников и ближайшего окружения. По словам президента, речь идет о "десятках имен, включая одного из богатейших российских миллиардеров". "И я запрещаю поездки в США более чем 50 российским олигархам, их семьям и ближайшим помощникам", — отметил Байден.

По его словам, американские власти продолжат вводить жесткие ограничения экономического плана против президента России Владимира Путина и тех, кто его окружает.

Ранее стало известно, что санкции коснулись таких олигархов, как Усманов, Шувалов и Ротенберги. Также ограничения введены против официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.