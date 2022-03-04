Горит Запорожская АЭС: станция в дыму

На территории Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар на Украине вспыхнул пожар.

Об этом сообщила пресс-служба станции. Информацию подтвердил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

На видео с камер наблюдения вокруг АЭС видно, что на её территории началось возгорание. По данным главы украинской дипломатии, пожар произошел из-за обстрелов. Как отмечает Кулеба, если случится взрыв, то он будет в 10 раз больше, чем на Чернобыльской АЭС, сообщает "Коммерсант".

Эксперты считают, что слова депутата Верховной Рады, заявившего о вероятности повторения чернобыльской катастрофы, небезосновательны. Ранее депутат Рады Сергей Шахов заявил, что на Украине есть ряд предприятий, работа которых несет в себе угрозу экологической катастрофы, сопоставимой с чернобыльской. По словам парламентария, ему регулярно поступают жалобы от работников АЭС.