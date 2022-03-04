Российские кинотеатры не исключают гибель отрасли из-за санкций

Кинотеатры России предупредили власти о риске ликвидации всей отрасли из-за жестких ограничительных мер против России.

Они просят поддержку у кабмина РФ. Согласно оценке представителей отрасли, из-за ограничений кинотеатры могут потерять до 80% планируемой выручки, Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК). Она также обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой о поддержке.

Отмечается, что крупнейшие мировые киностудии отменили прокат фильмов в российских кинотеатрах еще до старта, их выпуск отложен на неопределенный срок.

Как считает Ассоциация число и качество российских фильмов, выходящих в прокат, не позволяет закрыть полную потребность кинотеатров в контенте. Также в Россию прекратились поставки кинооборудования и всех его комплектующих, в том числе ламп для протекторов, без которых нельзя показывать фильмы.

АВК предложила Мишустину выделить кинотеатрам прямую субсидию в объеме и по методике 2020 года, когда кабмин поддержал отрасль в период эпидемии коронавируса. Минкульт также призвали разработать и запустить программы поддержки проката отечественного кино в кинотеатрах, сообщает Forbes.

Напомним, американские компании The Walt Disney Company, Warner Bros. и Sony Pictures приостанавливают поставку фильмов в кинотеатры России из-за ситуации на Украине.

В ответ на это заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин предложил разблокировать некогда один из самых крупных ресурсов русскоязычного сегмента интернета – торрент-трекер RuTracker.