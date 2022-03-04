04 Марта 2022
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Политика В России За рубежом
Роскосмос логотип (2013) | http://telesat-news.net

Три предприятия "Роскосмоса" попали под санкции США

Американские власти дополнили список ограничений против России ещё тремя предприятиями "Роскосмоса", которые производят твердотопливные и жидкостные межконтинентальные баллистические ракеты, а также топливо к ним.

Как заявил в своем Telegram-канале глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, речь идет об АО "Федеральный научно-производственный центр Титан-Баррикады", акционерном обществе "Салаватский химический завод", государственном ракетном центре имени академика В. П. Макеева.

Рогозин отметил, что одно из предприятий производит твердотопливные, а другое - жидкостные межконтинентальные баллистические ракеты. Третье выпускает ракетное топливо для их двигателей.

Ранее глава госкорпорации заявил, что проблема с микроэлектроникой в космической отрасли России будет решена. По словам Рогозина, в российской ракетно-космической отрасли применяется микроэлектроника космического назначения, что является проблемой, но "она будет решена".

Теги: Роскосмос, санкции, США, космос



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