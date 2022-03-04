Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин подписал указ, которым, в том числе наградил государственными наградами медиков за борьбу с COVID-19.

Как следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации, за высокий профессионализм и добросовестную работу по организации и оказанию медпомощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавируса орденом Пирогова награждены около 140 медиков из Московской области, Москвы и других российских регионов.

Медаль ордена "За заслуги перед отечеством" II получат восемь медиков, семь из которых - сотрудники московских медучреждений.

Кроме того, Медалью Луки Крымского глава государства наградил около 80 медиков.

Напомним, в августе 2021 года Путин присвоил государственные награды около 250 медикам, большинство из которых боролись с COVID-19.