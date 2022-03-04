Рогозин: Проблема с микроэлектроникой в космической отрасли будет решена

Проблема с микроэлектроникой в космической отрасли России будет решена.

Как заявил в эфире "Первого канала" руководитель госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, в российской ракетно-космической отрасли применяется микроэлектроника космического назначения, что является проблемой, но "она будет решена".

"Умных голов, волевых людей, патриотов России в оборонно-промышленном комплексе и ракетно-космической промышленности большинство", - заявил Рогозин.

Ранее глава "Роскосмоса" сообщил, что Россия прекращает поставлять в США ракетные двигатели.

По его словам, речь идет о двигателе РД-180, на котором как на маршевом двигателе летает ракета Atlas-5, и двигателе РД-181, который используется первой ступенью ракетой Antares.