Основанный Китаем банк AIIB объявил о прекращении работы с Россией

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB) прекратил сотрудничество с Россией и Белоруссией.

Штаб-квартира кредитного учреждения находится в Пекине, а его основной акционер — Китай с долей 29,8%. AIIB объяснил такое решение необходимостью защитить "финансовую целостность банка на фоне меняющейся экономической и финансовой ситуации".

Азиатский банк "следит за ситуацией" и оценивает ее влияние на работу банка, а его руководство делает все, чтобы защитить его финансовую целостность.

По данным Минэкономразвития, Россия входит в число крупнейших акционеров банка с долей 6,5%. В управляющий совет организации входит глава ведомства Максим Решетников. Помимо РФ и КНР, доли в банке принадлежат Индии (8,4%) и другим странам.

Азиатский банк занимался финансированием инфраструктурных проектов. Он был создан в 2016 году по предложению Пекина. Российских проектов, по данным Минэкономразвития, в портфеле банка не было, сообщает Forbes.

По данным на 2018 год, Индия стала крупнейшим заёмщиком Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ). На тот период утверждено 24 проекта в двенадцати странах на общую сумму в 4,2 млрд долларов.