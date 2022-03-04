В России упрошен ввоз товаров из-за логистического кризиса

Россельхознадзор принял решение об упрощении порядка ввоза товаров животного и растительного происхождения.

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, это связано с логистическим кризисом. Данная мера необходима, чтобы не допустить срыва сроков поставок. Отмечается, что оформлять подконтрольные Россельхознадзору товары будут по копиям ветеринарных и фитосанитарных сопроводительных документов с обязательной гарантией от участников внешнеэкономической деятельности о предоставлении их оригиналов.

Напомним, контейнерные линии Maersk, Mediterranean Shipping Company и CMA CGM объявили о прекращении работы с Россией. Maersk является крупнейшей контейнерной линией в мире, а на три эти компании приходится около половины глобального рынка. Оформление заказов на доставку грузов морским, воздушным и железнодорожным транспортом в РФ и из неё прекращается, исключение составляют лишь продукты, медицинские изделия и гуманитарные грузы.