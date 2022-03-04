04 Марта 2022
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Экономика В России
таможня таможенный терминал контейнеры (2016) | Фото: Накануне.ru

В России упрошен ввоз товаров из-за логистического кризиса

Россельхознадзор принял решение об упрощении порядка ввоза товаров животного и растительного происхождения.
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Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, это связано с логистическим кризисом. Данная мера необходима, чтобы не допустить срыва сроков поставок. Отмечается, что оформлять подконтрольные Россельхознадзору товары будут по копиям ветеринарных и фитосанитарных сопроводительных документов с обязательной гарантией от участников внешнеэкономической деятельности о предоставлении их оригиналов.

Напомним, контейнерные линии Maersk, Mediterranean Shipping Company и CMA CGM объявили о прекращении работы с Россией. Maersk является крупнейшей контейнерной линией в мире, а на три эти компании приходится около половины глобального рынка. Оформление заказов на доставку грузов морским, воздушным и железнодорожным транспортом в РФ и из неё прекращается, исключение составляют лишь продукты, медицинские изделия и гуманитарные грузы.

Теги: ввоз товаров, логистика, санкции, Россельхознадзор



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