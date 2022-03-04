Песков, Усманов, Шувалов и Ротенберги попали под санкции

Министерство финансов США вводит ограничительные меры против официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, бизнесменов Алишера Усманова, Николая Токарева, Аркадия и Бориса Ротенбергов, Евгения Пригожина.

Также санкции введены в отношении председателя ВЭБ Игоря Шувалова и генеральный директора Госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, сообщается на сайте Белого дома.

Кроме того, Британия ввела санкции против Усманова и Шувалова, сообщает Press Association. Ранее они подпали под санкции Евросоюза за связь с российскими властями.

Ранее французские таможенники арестовали яхту, которая, по данным властей, якобы принадлежит "российскому олигарху". Об этом сообщил в своем Twitter глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр. По его данным, судно принадлежит компании, основным акционером которой, якобы, является Игорь Сечин,