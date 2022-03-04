04 Марта 2022
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Политика В России За рубежом
Коллаж, Владимир Путин, олигархи, Алишер Усманов, Роман Абрамович, Аркадий Ротенберг, Геннадий Тимченко (2021) | Фото: Накануне.RU

Песков, Усманов, Шувалов и Ротенберги попали под санкции

Министерство финансов США вводит ограничительные меры против официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, бизнесменов Алишера Усманова, Николая Токарева, Аркадия и Бориса Ротенбергов, Евгения Пригожина.

Также санкции введены в отношении председателя ВЭБ Игоря Шувалова и генеральный директора Госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, сообщается на сайте Белого дома.

Кроме того, Британия ввела санкции против Усманова и Шувалова, сообщает Press Association. Ранее они подпали под санкции Евросоюза за связь с российскими властями.

Ранее французские таможенники арестовали яхту, которая, по данным властей, якобы принадлежит "российскому олигарху". Об этом сообщил в своем Twitter глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр. По его данным, судно принадлежит компании, основным акционером которой, якобы, является Игорь Сечин,

Теги: санкции, олигархи, Песков, Усманов, Ротенберг



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