Зеленский готов обсуждать с Путиным статус Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что готов обсуждать с российским лидером Владимиром Путиным все вопросы, в том числе статус Донбасса, проблематику русского языка на Украине и нынешнюю ситуацию.

"Я готов обсудить все вопросы, я знаю их глубоко, все те места, о которых мы говорим: про Украину, про проблематику русского языка — я ее не вижу — о Донбассе оккупированном или не оккупированном, о статусе Донбасса, о ДНР и ЛНР, о том, что происходит… Я знаю, где найти эти точки, чтобы не воевать… Только не надо с нами разговаривать как со страной другого сорта", — сказал президент Украины, сообщает РИА "Новости".

Ранее Зеленский заявил о важности диалога с президентом России Владимиром Путиным. Благодаря разговору, по словам Зеленского, войну можно остановить.

"Прямой диалог с Путиным необходим, чтобы остановить войну", — сказал глава государства.