Аварийно-спасательная служба "Ноябрьскнефтегаза" прошла аттестацию Минэнерго

Аварийно-спасательное формирование "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" прошло аттестацию, подтверждающую готовность к работам по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Соответствующее свидетельство выдано Министерством энергетики РФ сроком на три года.

Как сообщили Накануне.RU на предприятии, в аварийно-спасательном формировании "Ноябрьскнефтегаза" состоят 35 сотрудников цехов по обслуживанию и ремонту трубопроводов и цеха экологической безопасности. Все они прошли обучение в Новомосковском институте повышения квалификации.

В зону ответственности спасателей входит более 40 объектов добычи и подготовки нефти на месторождениях "Ноябрьскнефтегаза". Подразделение оснащено специальными средствами и оборудованием, экскаваторами, бульдозерами, снегоболотоходами и другим транспортом повышенной проходимости, радиостанциями и спутниковыми системами связи, средствами индивидуальной защиты.

"Наличие собственного аттестованного аварийно-спасательного формирования является важной частью комплексного обеспечения промышленной безопасности. Подразделение регулярно участвует в тактико-специальных учениях, в том числе с коллегами из МЧС, что позволяет поддерживать готовность на высоком уровне", – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Алексей Огородов.