30 Марта 2022
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Происшествия Челябинская область
полиция (2019) | Фото: Накануне.RU

Три человека погибли в ДТП на трассе в Челябинской области

В Челябинской области на трассе в Карталинском районе во время метали столкнулись три автомобиля. В результате ДТП погибли три человека.

Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении ГИБДД, авария произошла вечером 29 марта на 161 км автодороги Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды. Водитель Шевроле Каптива, по предварительным данным, в условиях низовой метели не справился с управлением выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с УАЗ Патриот. После этого водитель Ситроен С-CROSSER врезался в УАЗ.

В результате ДТП погибли 67-летний пассажир Шевроле и 30-летний пассажир УАЗ. 65-летняя женщина, которая находилась в Шевроле, от полученных травм скончалась в больнице. Водители автомобилей УАЗ и Шевроле получили травмы и были госпитализированы.

Теги: ДТП, пассажир, авария,



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