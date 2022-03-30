В Госдуме предложили продавать за рубли на экспорт удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы и лес

В Госдуме предложили расширить список товаров и сырья, поставляемого на экспорт за рубли.

"Хотите газ — ищите рубли", - так пишет сегодня о решении российских властей экспортировать голубое топливо в Европу в национальной валюте спикер Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия").

Председатель палаты в своем Telegram-канале указывает, что президент Франции "заявил, что такой возможности у европейских стран нет" (на самом деле, это не точная цитата: по данным Елисейского дворца, Макрон в разговоре с Путиным сказал, что "платить за газ в рублях невозможно" – из этой фразы нельзя сделать однозначный вывод, что речь идет именно о об отсутствии возможности, а не желания – прим. ред.).

Сам же Володин и пишет: "У европейских государств есть все рыночные возможности рассчитываться в рублях. <…> Гораздо страшнее ситуация, когда деньги есть, а товара нет".

"Газ добывается в сложных природных климатических условиях. Это тяжелейшая работа. Если хотите получать газ — ищите рубли. По-другому не должно быть", - отмечает спикер Госдумы. Он не поясняет, почему парламент, горячо поддержавший решение президента, не добивался перевода расчетов в рубли ранее, ведь условия труда в "сложнейших климатических условиях" пять и десять лет назад не были легче.

"Будет правильным там, где нашей стране выгодно, расширить список экспортируемых за рубли товаров: удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес и т.п.", - добавляет Володин.