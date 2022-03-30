Банк выплатил крупный штраф после жалобы в Свердловское УФАС

Банк "Русский Стандарт" выплатил крупный штраф. Это произошло после жалобы одного из уральцев в Свердловское УФАС.

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Как сообщили Накануне.RU в областном антимонопольном ведомстве, житель региона получил рекламный звонок от данного банка. Это ему не понравилось и он обратился в УФАС, сообщив, что никакого согласия на получение рекламы не давал.

Антимонопольщики вызвали представителя "Русского Стандарта" для составления административного протокола. Предоставленные банком материалы подтвердили, что пожаловавшийся уралец не является его клиентом, а согласие на получение рекламы отсутствует. Сам банк нарушение признал, но сослался на ошибку сотрудника, который обзванивал клиентов и якобы неверно набрал номер.

В УФАС пояснили, что это не отменяет административного правонарушения и вину банка. Кредитному учреждению был назначен штраф в 250 тысяч рублей. Как добавили в ведомстве, банк уже оплатил штраф, не прибегая к судебному обжалованию.

Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда "Русский Стандарт" платит штрафы, вынесенные по постановлениям Свердловского УФАС. Так, в прошлом году банк заплатил 550 тысяч за два звонка свердловчанам без их согласия.