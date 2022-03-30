Экс-генерала, подозревающегося в изнасиловании 15-летней, заключили под арест

30 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Дивный новый Хасавюрт?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Обвиняемые в изнасиловании девушки полицейские (2020) | Фото: Накануне.RU

Экс-генерала, подозревающегося в изнасиловании 15-летней, заключили под арест

Чкаловский районный суд Екатеринбурга поместил Рамиля Гилязова под стражу до 25 мая по подозрению в изнасиловании 15-летнешей ученицы коррекционной школы, сообщает пресс-служба суда. До этого же времени под стражей пробудет и предполагаемая соучастница преступления 40-летняя Оксана Гортинская. Срок задержания третьего фигуранта дела - Ивана Собачева продлен еще на 72 часа. Избрание ему меры пресечения запланировано на 1 апреля.

Напомним, что на днях СМИ, со ссылкой на источник, проинформировали общественность о якобы произошедшем изнасиловании несовершеннолетней школьницы генерал-майором в отставке, бывшим начальником управления боевой подготовки Объединенного стратегического командования Южного военного округа 54-летним Рамилем Гилязовым, заведующим отделением выездной паллиативной службы регионального онкодиспансера Иваном Собачевым и их общей знакомой Гортинской. С обвинениями в полицию обратилась сама девушка, однако уже на первой очной ставке опровергла факт надругательства, заверив правоохранителей, что все происходило по обоюдному согласию. Девушка также рассказала, что якобы неоднократно приезжала по вызову к мужчинам, а за счет зрелой внешности ее возраст было определить довольно трудно.

Позднее появилась новость, что друзья потерпевшей вымогали у фигурантов дела деньги, чтобы "замять историю". На данный момент следователи проверяют эту версию. Поскольку на первый взгляд всех троих подозреваемых ничего не связывает, предполагается, что фигуранты встречались на квартире для употребления запрещенных веществ. Сейчас все трое проходят по п. "а" ч. 3 ст. 131 "Изнасилование несовершеннолетней".

Теги: Гилязов, изнасилование, арест, суд, подросток



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети