Экс-генерала, подозревающегося в изнасиловании 15-летней, заключили под арест

Чкаловский районный суд Екатеринбурга поместил Рамиля Гилязова под стражу до 25 мая по подозрению в изнасиловании 15-летнешей ученицы коррекционной школы, сообщает пресс-служба суда. До этого же времени под стражей пробудет и предполагаемая соучастница преступления 40-летняя Оксана Гортинская. Срок задержания третьего фигуранта дела - Ивана Собачева продлен еще на 72 часа. Избрание ему меры пресечения запланировано на 1 апреля.

Напомним, что на днях СМИ, со ссылкой на источник, проинформировали общественность о якобы произошедшем изнасиловании несовершеннолетней школьницы генерал-майором в отставке, бывшим начальником управления боевой подготовки Объединенного стратегического командования Южного военного округа 54-летним Рамилем Гилязовым, заведующим отделением выездной паллиативной службы регионального онкодиспансера Иваном Собачевым и их общей знакомой Гортинской. С обвинениями в полицию обратилась сама девушка, однако уже на первой очной ставке опровергла факт надругательства, заверив правоохранителей, что все происходило по обоюдному согласию. Девушка также рассказала, что якобы неоднократно приезжала по вызову к мужчинам, а за счет зрелой внешности ее возраст было определить довольно трудно.

Позднее появилась новость, что друзья потерпевшей вымогали у фигурантов дела деньги, чтобы "замять историю". На данный момент следователи проверяют эту версию. Поскольку на первый взгляд всех троих подозреваемых ничего не связывает, предполагается, что фигуранты встречались на квартире для употребления запрещенных веществ. Сейчас все трое проходят по п. "а" ч. 3 ст. 131 "Изнасилование несовершеннолетней".