Экс-кандидата в мэры Перми осудят за дискредитацию Вооруженных сил России

Пермского общественника Дениса Галицкого могут привлечь к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сам общественник сообщил в своих социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Внимание правоохранителей привлек один из постов на стене "ВКонтакте" активиста.

"Ко мне пришли три крепких спортивных полицейских в штатском и вручили повестку", - сообщил Галицкий.

Отметим, что в случае признания вины, Галицкому грозит административный штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

В Перми Денис Галицкий известен своей правозащитной деятельностью. В частности он принимал активное участие в судебных спорах о законности закрытия участка Горнозаводской ветки Пермь I - Пермь II. Также правозащитник подавал документы на участие в конкурсе на должность мэра Перми.