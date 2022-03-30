30 Марта 2022
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Vkontakte (2021) | Фото: Накануне.RU

Экс-кандидата в мэры Перми осудят за дискредитацию Вооруженных сил России

Пермского общественника Дениса Галицкого могут привлечь к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сам общественник сообщил в своих социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Внимание правоохранителей привлек один из постов на стене "ВКонтакте" активиста.

"Ко мне пришли три крепких спортивных полицейских в штатском и вручили повестку", - сообщил Галицкий.

Отметим, что в случае признания вины, Галицкому грозит административный штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

В Перми Денис Галицкий известен своей правозащитной деятельностью. В частности он принимал активное участие в судебных спорах о законности закрытия участка Горнозаводской ветки Пермь I - Пермь II. Также правозащитник подавал документы на участие в конкурсе на должность мэра Перми.

Теги: Денис Галицкий, дискредитация вооруженных сил



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