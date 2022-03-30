На базе Системы быстрых платежей создадут российский NFC-сервис

На базе Системы быстрых платежей (СБП, принадлежит Центробанку РФ) планируется создать NFC-сервис, аналог Apple Pay и Google Pay, которые прекратили работу в России из-за санкций в ответ на спецоперацию на Украине.

С 1 апреля использование приложения СБПэй будет обязательным для банков-участников СБП, передает РИА Новости. Сейчас СБПэй работает с QR-кодами, это, конечно, не совсем то, к чему привыкли россияне, использовавшие Apple Pay и Google Pay (технология с QR-кодами получила широкое распространение в Китае).

В одной из кредитных организаций пояснили, что вместо карт в СБПэй будут привязываться напрямую банковские счета клиентов.

Также сдерживающим фактором для СБПэй может стать отсутствие соответствующих терминалов у магазинов, ресторанов и других заведений, где клиенты привыкли расплачиваться Apple Pay и Google Pay.