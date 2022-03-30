30 Марта 2022
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Происшествия ДНР и ЛНР
Последствия атаки украинских войск по Донецку с использованием ракеты &quot;Точка-У&quot; (14.03.22) (2022) | Фото: t.me/Doninside / telegram-канал Inside &#127305; Donetsk

При обстреле Донецка снаряд попал в жилую девятиэтажку, один человек погиб

Украинская артиллерия нанесла несколько артиллерийских ударов по Донецку. Глава администрации города сообщил о прямом попадании снаряда в жилой девятиэтажный дом на улице Пинтера.

По данным штаба территориальной обороны ДНР, в результате обрушения кровли один человек погиб, четверо пострадали. Госпитализирован ребенок.

Из дома были эвакуированы 29 человек, в том числе двое детей, передает Regnum.

Напомним, 14 марта ВСУ нанесли удар ракетным комплексом "Точка-У" по Донецку. Погибли 20 мирных жителей, еще 28 человек получили тяжелые ранения.

16 марта сообщалось, что украинская армия вновь обстреляла ДНР из комплекса "Точка-У". В результате четыре человека, среди которых двое детей, получили ранения. Пострадал микрорайон "Солнечный" в Макеевке.

Теги: донецк, снаряд, обстрел, дом



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