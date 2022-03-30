Политический транзит в Казахстане: выбор дальнейшего пути

Казахстанское общество так и не оправилось после январских событий. Несмотря на внешнее успокоение, политический кризис продолжается. Об этом свидетельствуют многочисленные аресты в высших эшелонах власти. Страх и неопределенность не способствуют притоку инвестиций, так необходимых казахской экономике.

Своеобразной черной меткой для деловых кругов стал арест Кайрата Боранбаева – не просто известного, а одного из крупнейших бизнесменов, который никогда не высказывал политических амбиций. Теперь каждый предприниматель осознает, что ему тоже грозит уголовное дело. Надеяться на справедливость не приходится. Того же Боранбаева лишили минимальной защиты – доступа к адвокату. Неудивительно, что бизнес гадает, кто станет следующим.

Одни называют Бауыржана Байбека. Другие предполагают, что под секиру следствия могут попасть сначала близкие соратники Дариги Назарбаевой, а следом и она сама. Всеобщее внимание приковано к брату Елбасы Болату Назарбаеву. Список потенциальных фигурантов открыт. Ахметжан Есимов, Галимжан Есенов, Александр Клебанов, Кенес Ракишев, Имангали Тасмагамбетов, Самат Абиш…

Машина репрессий набирает обороты. От представителей элиты добиваются, чтобы они давали показания друг на друга. Для этого мерой пресечения выбирается арест, затем блокируется доступ к адвокату и начинается шантаж по поводу близких родственников.

Существует мнение, что давление на бизнес может иметь предупредительный характер, и его главная задача – предотвратить «заговор олигархов». Но очевидно, что подобная тактика лишь приблизит то, чего так сильно пытается избежать власть.

Завинчивание гаек происходит на фоне сложнейшей геополитической интриги XXI века. В 2022 году решится принципиальный вопрос, куда двинется Казахстан: останется союзником Российской Федерации или примкнет к лагерю противников. Спецоперация на Украине сильно влияет на республику. Один из ярких примеров – это прекращение показа иностранных фильмов в местных кинотеатрах, так как их дубляж осуществлялся в России.

Пока Казахстан сохраняет нейтральную позицию. Но чем дольше длится конфликт, тем все более некомфортным будет становиться нейтралитет.

А какую сторону займет Астана, если в ней начнется новая волна протестов, вызванная падением доходов граждан? Что будет делать власть? Неверный шаг может стать сильным триггером для национал-патриотов Казахстана. Как сохранить стабильность?

В кризисной ситуации страну сильно выручил бы диалог с ведущими представителями делового мира. Крупные игроки могли бы помочь власти в укреплении связей с другими странами. Это значительно усилило бы геополитические позиции Казахстана.

Но те, кто могли бы подставить плечо экономике Казахстана, боятся тюрьмы и рэкета. Кого-то из них каток репрессий подтолкнет к иммиграции, кого-то – к уходу в политическую оппозицию. По сути, политический режим отталкивает от себя бизнес-элиту, не просчитывая последствия даже на ход вперед.

Эффективным решением в сложившейся ситуации может стать мораторий на аресты элиты Казахстана и освобождение всех произвольно задержанных после кровавого января. Страна ждет сплочения, а не нового разобщения.