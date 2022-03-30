Прокуратура проверила Екатеринбургский зоопарк: к варану возникли вопросы

Прокуратура проверила Екатеринбургский зоопарк. При устройстве одного из вольеров были обнаружены нарушения.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, в зверинце проверялось соблюдение законодательства об ответственном отношении к животным. В итоге было установлено, что в вольере полосатого варана не оборудовано укрытие в виде специального помещения, которое обеспечивает ящерице защиту от демонстрации и способствует отдыху животного в соответствии с потребностями его вида.

Свердловский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с иском о возложении на Екатеринбургский зоопарк обязанности переоборудовать вольер. Суд эти требования удовлетворил. После этого зоопарк подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, однако тот оставил вердикт без изменения.

Как сообщало Накануне.RU, в 2019 году авторы передачи "Инсайдеры", которая выходила на телеканале "Пятница", заявили о многочисленных нарушениях в зоопарке Екатеринбурга. В ответ представители зверинца пригрозили "Инсайдерам" судом.