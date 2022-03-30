Ограничения полетов в аэропорты юга и центра РФ продлили до 7 апреля

Режим временного ограничения полетов в аэропорты южной и центральной частей России продлен до 7 апреля, сообщает Росавиация.

В списке, напомним, Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Ограничения были введены 24 февраля, с началом военной спецоперации ВС РФ на Украине. Закрытие аэропортов привело к падению туристического спроса в два раза, пишет Regnum. Снижение коснулось и Сочи, где не действуют ограничения на авиасообщение.