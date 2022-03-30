30 Марта 2022
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Общество Свердловская область
пикет против QR-кодов, протест, митинг (2021) | Фото: Накануне.RU

Противники QR-кодов из Свердловской области одержали победу в суде Санкт-Петербурга

Свердловские активисты, выступающие против QR-кодов, выиграли процесс по делу во втором апелляционном суде Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в картотеке суда с пометкой, что решение Свердловского областного суда отменено, а дело направлено на повторное рассмотрение.

Напомним, что речь идет об оспаривании части антиковидного указа губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева №100-УГ о введении QR-кодов. Уральцы уверены, что этим указом нарушались их права, а введение отборочной системы напрямую вынуждала граждан ставить "добровольные" прививки.

"Апелляционный суд признал, что судом первой инстанции был нарушен процессуальный порядок и постановил возобновление рассмотрения иска вновь. На этот раз иск будет рассматривать другой судья, рассмотрение состоится скорее всего летом", - опубликовал слова юриста Веры Мангилевой паблик "Тагил За Перемены".

Ранее юрист Иван Волков также заявлял, что решение суда активисты расценили как "мягко говоря, незаконное".

"Оно вынесено с массой процессуальных нарушений. Хотя бы тот факт, что суд вызвал нас на предварительное заседание, а по факту перешел сразу в основное, очевидно зная, что ответчиком не предоставлены все документы, которые мы требовали представить, и которые должны были быть представлены всем (около 700) истцам в соответствии с действующим законодательством. У всех сложилось мнение, что суд изначально был готов к такому решению и заключение прокурора было напечатано заранее", - заявлял Волков.

Напомним, что к коллективному исковому заявлению в Свердловский областной суд присоединилось свыше двух сотен свердловчан, и многие из них лично приехали в Екатеринбург, чтобы поучаствовать в судебном процессе. Позднее выяснилось, что число истцов достигло 700.

Теги: QR-код, суд



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Ранее 19.11.2021 17:50 Мск Свердловский облсуд оставил без удовлетворения иск о незаконности QR-системы
Ранее 19.11.2021 13:39 Мск Суд в Екатеринбурге начал рассматривать иск против введения QR-ограничений


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