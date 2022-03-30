В челябинской многоэтажке сорвался лифт с пенсионеркой

В Челябинске сорвался лифт, в котором находилась 81-летняя женщина. По данном факту проводится проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел в доме по проспекту Победы. В результате падения лифта женщина не пострадала.

Прокуратура в ходе проверки даст оценку действиям управляющей компании и организации, обслуживающей лифтовое оборудование. При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.