30 Марта 2022
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Экономика За рубежом
Транснациональный газопровод &quot;Ямал — Европа&quot; (2022) | Фото: пресс-служба компании &quot;Газпром&quot;

Прокачка газа по трубопроводу "Ямал — Европа" упала до нуля, - Reuters

Поставки российского газа по трубопроводу "Ямал-Европа" через компрессорную станцию Мальнов на германско-польской границе упали до нуля 29 марта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные оператора Gascade.

Днем во вторник потоки газа в восточном направлении, из Германии в Польшу в настоящее время, согласно данным оператора, упали до нуля. При этом поставки по другим маршрутам, в том числе "Северному потоку-1", идут как обычно.

Вечером 29 марта "Газпром" на аукционе забронировал часть мощностей прокачки газа в Германию через Польшу по газопроводу. Однако, отмечает Reuters, фактические поставки не гарантируются, поскольку "Газпром" не всегда использует зарезервированные мощности.

Как отмечает Regnum, поставки газа по трубопроводу "Ямал-Европа" были развернуты в восточном направлении 15 марта, так как заявки на поставку газа в Германию сократились до нуля, при том, что польские потребители покупали газ в Германии.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил правительству, Центральному банку и "Газпрому" до 31 марта "реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа в недружественные страны". Ранее глава государства анонсировал переход на расчеты в рублях за газ от "Газпрома".

Теги: газ, ямал-европа



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