К тушению лесных пожаров на Среднем Урале собираются привлекать добровольцев

30 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Дивный новый Хасавюрт?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО
лесной пожар (2010) | Фото: Накануне.ru

К тушению лесных пожаров на Среднем Урале собираются привлекать добровольцев

На Среднем Урале стартовали курсы по обучению добровольных пожарных дружин. Их планируется привлекать к тушению лесных возгораний.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, занятия проводят специалисты Уральской базы авиационной охраны лесов. Программа курса состоит из теоретической части, которая проходит в дистанционном формате, а также очных семинаров. После этого волонтеры под руководством инструкторов отработают полученные знания на практике.

"Опыт прошлого года, когда свердловчане без необходимых знаний и снаряжения стремились помочь пожарным и подвергали себя опасности, учтен. Мы начинаем готовить квалифицированные пожарные дружины из добровольцев, которые также будут привлекаться к работе по профилактике лесных пожаров", - прокомментировал заместитель руководителя Уральской авиационной охраны Владимир Лютов.

Напомним, осенью прошлого года волонтеры хотели участвовать в ликвидации тления торфяника на юге Екатеринбурга. Однако тогда в МЧС заявляли, что помощь добровольцев им не требуется, так как это может быть опасно.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Минприроды РФ признали, что природные пожары прошлого года были по-настоящему катастрофическими, однако кардинальных изменений числа лесников в стране не произошло, а их зарплаты не выросли.

Теги: лесные пожары, добровольцы, дружины, Средний Урал



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети