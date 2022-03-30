К тушению лесных пожаров на Среднем Урале собираются привлекать добровольцев

На Среднем Урале стартовали курсы по обучению добровольных пожарных дружин. Их планируется привлекать к тушению лесных возгораний.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, занятия проводят специалисты Уральской базы авиационной охраны лесов. Программа курса состоит из теоретической части, которая проходит в дистанционном формате, а также очных семинаров. После этого волонтеры под руководством инструкторов отработают полученные знания на практике.

"Опыт прошлого года, когда свердловчане без необходимых знаний и снаряжения стремились помочь пожарным и подвергали себя опасности, учтен. Мы начинаем готовить квалифицированные пожарные дружины из добровольцев, которые также будут привлекаться к работе по профилактике лесных пожаров", - прокомментировал заместитель руководителя Уральской авиационной охраны Владимир Лютов.

Напомним, осенью прошлого года волонтеры хотели участвовать в ликвидации тления торфяника на юге Екатеринбурга. Однако тогда в МЧС заявляли, что помощь добровольцев им не требуется, так как это может быть опасно.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Минприроды РФ признали, что природные пожары прошлого года были по-настоящему катастрофическими, однако кардинальных изменений числа лесников в стране не произошло, а их зарплаты не выросли.